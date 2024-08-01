Kesintilere Dikkat! Gün Boyu Sürecek

2 AĞUSTOS 2024 CUMA

2024-08-02 01:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KIBLE, SELANİK, TANTAVİ, ÇİZGİ sk bölgelerinde 02/08/2024 01:00:00 - 02/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, LAİKLİK, OKUTMAN, PAMUKLAR, VATANPERVER, YARYOL, ÇEMBERLİTAŞ sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, COŞKUN ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN ÇIKMAZI, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, ŞİNASİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah Sağduyu, Beyazağaç sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, VATANPERVER, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 02/08/2024 09:00:00 - 02/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

