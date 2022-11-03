Kesintilere dikkat !

4 KASIM 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UZUNSELVİ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 04/11/2022 09:00:00 - 04/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk bölgelerinde 04/11/2022 13:00:00 - 04/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 KASIM 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 KASIM 2022 PAZAR

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 06/11/2022 09:00:00 - 06/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.