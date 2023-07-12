Kesintilere dikkat!

13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ARŞİMET, BAYINDIR, BÜYÜKÇAVUŞLU, ERGENEKON, FEN ÇIKMAZI, GÜVEN, HARŞİT, HIZIROĞLU, KOCAYEMİŞ, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MERSİNAĞACI, NALBANT, PİYADE, SAFAHAT, SEZON, TEPELİ ÇIKMAZI, TOYA, ZERDE, ÇAVUŞOĞLU, ÖZ KANARYA, İSTANBUL, ŞANS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/07/2023 09:00:00 - 13/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah canfeda sk bölgelerinde 13/07/2023 09:00:00 - 13/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 13/07/2023 10:00:00 - 13/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 TEMMUZ 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / FERHATPAŞA mah İKİZLER sk / KABAKÇA mah AHENK ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, ATLAS ÇIKMAZI, AŞURE, BEGONYA, BEYPINARLAR, BEYZADE, BİLEK, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, GÜLBAHAR, GÜLHAYAT, HABİBE, HALİTPAŞA, KARDELEN, KASIMPATI, LADİK, LOKMAN ÇIKMAZI, MAHİR, MAKUL, MALKOÇ, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, PALA, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SÜRMELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, ÜZÜLMEZ ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 14/07/2023 13:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.