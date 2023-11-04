Kesintilere Dikkat!

4 KASIM 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/11/2023 09:00:00 - 04/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ECEM, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 04/11/2023 09:00:00 - 04/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -FENER mah GÜRKAN ULUŞAHİN SOKAK bölgelerinde 04/11/2023 09:00:00 - 04/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 04/11/2023 09:30:00 - 04/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BELKIS HANIM, BESTE, BEYAZEVLER, BOĞAÇHAN, BURAK, BÜŞRA, CANAN, CANSEVER, CİHAN, DAMLA, DAİM, DUT, ELMASAĞA, ESER, EZGİ, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAKAN, HALKEVİ, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, HASAN SEZEN, HASESKİ, KAAN, KARAKAŞ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KURT, KÖSTEMİR, LOZAN, MELEK, MELİS, MUMCU, MİMAR SİNAN, NAZIM KİLİMCİ, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, NİL, ORUÇGAZİ, PLATİN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAFİR, SERGEN, SIRMA, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TAŞLIDERE, TEPE, TINAZ, TÜRK, UMUT, YALIM, YAREN, YAVUZ SELİM, YAY, YELİZ, YILDIRAN, ZÜMRÜT, ÇALDIRAN, ÇİLEM, ÇİTLENBİK, ÖZCAN, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İNÖNÜ, İSMAİL TAN, ŞARKI, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 04/11/2023 10:00:00 - 04/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI sk İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 04/11/2023 10:00:00 - 04/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

