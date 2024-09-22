Kesintilere dikkat !
BEDAŞ, 23-24 ve 25 Eylül 2024 tarihlerinde Silivri'nin bazı bölgelerinde kesintiler yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler ve kesinti detayları şöyle
2024-09-23 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİLŞAD, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, GAZİ ATATÜRK, GÜLŞAH, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KADIKÖY, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZBAY, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-09-23 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-09-23 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-09-23 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.