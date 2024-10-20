Kesintilere hazır olun!
BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı, Abone/Şube Bağlantısı ve Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile 21-22 ve 23 Ekim 2024 tarihlerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Ayrıca kesintilere bazı bölgelerde 8 saat süreceği belirtildi.
2024-10-21 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/10/2024 09:00:00 - 21/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-10-21 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 21/10/2024 09:00:00 - 21/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-10-21 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 21/10/2024 10:00:00 - 21/10/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.