Kesintilere hazır olun!

2024-10-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/10/2024 09:00:00 - 21/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 21/10/2024 09:00:00 - 21/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-10-21 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 21/10/2024 10:00:00 - 21/10/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

