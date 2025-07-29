Kesintilere sebep olan kaçak kullanımı engellemek için ekipler 24 saat sahada

SASKİ, kuraklığın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şehir genelinde kaçak tespit çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kaçak kullanımın su kesintilerine neden olduğu Hendek, Kocaali, Karasu ve Sapanca ilçelerinde denetimlerine ağırlık veren ekipler tespit ettikleri kaçak kullanımlar için yasal işlem başlatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde su kesintilerine neden olan kaçak kullanım ve konut aboneliği ile tarımsal sulama yapılmasını önlemek için tam anlamıyla seferberlik başlattı. Su tüketiminin en yoğun olduğu Hendek, Karasu, Kocaali ve Sapanca ilçelerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler tarla, bahçe, turistik tesis ve konut aboneliklerini titizlikle kontrol ediyor. Denetimler sadece sabah saatlerinde değil tarımsal kullanımın ağırlıkta olduğu gece saatlerinde de devam ediyor.

SASKİ’den yapılan açıklamada, "Kaçak ve usulüne uygun olmayan kullanım kuraklık sıkıntısı çeken kaynaklarımız üzerindeki olumsuz etkiyi artırıyor. Özellikle kırsal mahallelerde abonelerimizi su kesintisi ile karşı karşıya bırakan usulsüz ve kaçak kullanıma kesinlikle geçit vermiyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetimlerde Kocaali’de yüz dönüm, Hendek’te ise 60 dönüm bahçenin kaçak sulama yaptığını tespit ettik ve bahçe sahipleri hakkında yasal işlemleri başlattık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, "Kaynaklarımızın her geçen gün yaşadığı kayıp ortak kaygımız olmalı. Biz geleceğimiz için bir damlanın bile değerli olduğunun farkındalığıyla çalışıyoruz. Bugün Hendek’te abonelerimize mağduriyet yaşatan kullanımların önüne geçmek için 25 kişilik 7 ekip aynı anda sahada. Her bir vatandaşımızın su kullanım hakkını, kaynaklarımızın bir damlasını dahi korumak için kaçak kullanıma asla geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımızdan da kaçak kullanan kişileri ALO 185 Çağrı Merkezimize bildirmelerini rica ediyoruz" denildi.