Kesintisiz enerji için bayramı çalışarak geçirecekler

Trakya Bölgesi’ndeki üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram boyunca enerji dağıtımını kesintisiz, kaliteli ve sürekli vermek için sahada olacak.

TREDAŞ, Ramazan Bayramı’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teknik personel sayısını artırarak, 459 arıza onarım bakım personeli ve 116 araç ile Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam edecek.

Diğer yandan, bütünleşik anlamda sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Operasyon Merkezi tarafından elektrik şebekeleri uzaktan kontrol edilerek, sahadaki ekiplerin çalışmaları anlık takip ediliyor. Bu sayede herhangi bir arıza veya kesinti durumunda anında müdahale edilerek en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yine bayram süresince Trakya genelinde acil durumlarda kullanılmak üzere 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 insansız hava aracı (İHA) hazır bulunduruluyor. Olası bir kesinti durumunda arızalara hızlı müdahale edilebilmesi ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Planlı kesinti haricinde arıza durumlarında müşteriler için iletişim kanallarını da güçlendiren TREDAŞ, 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yapay zekâ TREDAŞ Enerjik üzerinden müşterilerinin taleplerini anlık olarak dinleyecek.