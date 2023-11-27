Kesintisiz enerji için tam kadro sahadalar

SEDAŞ, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı tüm birimleriyle koordinasyon içinde sahada yer aldı.

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), şiddetli hava muhalefetine rağmen kesintisiz enerji sağlayabilmek adına çalışmalarını sürdürdü. SEDAŞ; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinin muhtelif köy ve mahallerinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelen elektrik kesintilerine karşın 501 saha çalışanı ile mücadele etti. SEDAŞ, 125 kişilik müşteri temsilcisi ekibini takviye çalışanlarla destekleyerek iletişim hatlarının kapasitesini artırdı.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bölgemizde meydana gelen hava muhalefeti nedeni ile 329 kişilik saha ekibimiz, yüksek teknolojiye sahip 4 dronumuz, sepetli, pick up ve vinçten oluşan 129 aracımızla kesintisiz enerji için sahalarda görev yaptık. Tam kadro faaliyet gösterdiğimiz çalışmalarımıza, 172 kişilik yüklenici saha çalışanı ve 25 arazi aracı da destek verdi. Zorlu hava koşullarına rağmen bölgemiz genelinde 501 saha çalışanı ve 154 araç ile aralıksız çalışmalarımızı sürdürdük. Şiddetli hava muhalefeti sonucu oluşan hasarları gidermek için gece gündüz demeden sahada teyakkuza geçtik" denildi.