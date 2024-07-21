Keşkek Şenliği konserlerle sona erdi

Tekirdağ’da 5’incisi düzenlenen Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği son gecesinde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliğinin son gecesinde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri coşkusu yaşandı. Gün boyu yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte vatandaşlara Karacakılavuz’un yöresel keşkeği ikram edildi. Gece konserlerinde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir sahne aldı. Bilindik şarkılarını vatandaşlar ile birlikte söyleyen Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, şenliğin düzenlenmesinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir’e gecenin anısına çiçek takdim ederek geceye katılan herkese teşekkür etti.