Kestane hasadına başlandı

Türkiye’nin kestane rekoltesinin yaklaşık 60 bin ton civarında olduğunu belirten İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, bu yıl kestane şeker üreticilerinin kilosunu 60 ile 80 lira arasında alacağını söyledi.

Bursa’da kestane şekeri üreticileri olarak yılda yaklaşık 3 bin ton kestane aldıklarını belirten İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, “Türkiye’nin rekoltesi yaklaşık 60 bin civarındadır. Bursa’da 2 bin ton civarında kestane üretiliyor. Bu yıl kestane, döllemeden dolayı az. Ege Bölgesi’ndeki kestaneler de az ama iri. 1 kilograma yaklaşık 55 adet geliyor. Kestaneler toplanmaya başlandı. Biz Kardelen Kestane Şekeri olarak yıllık 400 ton kestane alıyoruz. Bunlar soyulup işleniyor. İşlendikten sonra derin donduruculara koyuyoruz. Derin dondurucudan çıkararak şekerleme haline getiriyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın kestane şekeri coğrafi işaretini aldığını da belirten Akgün, “Avrupa’dan da alınması için başvurusu yapıldı. Marmara bölgesinde 15 Eylül tarihinden sonra kestaneler ağaçlardan dökülmeye başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Yalova’da kestaneler Eylül sonunda toplanmaya başlıyor. Geç çeşitler ise kozaktan 15 Ekim tarihinden sonra ağaçtan dökülüyor. Bunlar toplama sırığı dediğimiz alet ile toplanıyor. Toplanan kestaneler kuyulara gömülüyor ve 1 ay çürümesi bekleniyor. 15 Kasım’da kuyulardan çıkarılan kozaklar dövme makinesinden geçiriliyor. Makineden geçen kestaneler, Nisan ayına kadar depolarda saklanıyor. Geçtiğimiz yıl 50 ile 60 liradan alımını yapıyorduk. Bu yıl da 60 ile 80 liradan alım yapılacağını umuyoruz” dedi.

Piyasada kestane şekeri adı altında satılan birçok ürün olduğunu belirten Akgün, “Bunlardan en bilindiği çikolata kaplı kestane şekeridir. Ancak çikolata kaplı kestane şekerinin içerisinde un, nişasta kuru fasulye veya patates gibi ürünler koyarak çikolatalı kestane şekeri olarak satış yapıyorlar. Fakat bu üzerlerine kestane keki veya kestaneli mozaik pasta adı altında satış yapabiliyorlar. Bunlara tüketicinin dikkat etmesi gerekiyor. İçindekiler kısmında kestane, şeker ve su dışında madde bulunmaması lazım. Ucuz satılan ürünlerde para kazanmak için bir hile olması lazım. Bazen şurup miktarını oldukça fazla koyuyor, tüketicilerin süzme ağırlığına bakmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.