Kestel Balkan Panayırı'nda final coşkusu

Kestel Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen Balkan Panayırı, coşkulu bir final ile sona erdi. Panayır alanını dolduran binlerce kişi Bulgaristan’ın sevilen sanatçısı Esil Duran’ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

KestelYeni Mahalle İlçe Stadyumunda gerçekleşen Kestel Belediyesi9.GelenekselBalkan Panayırı, coşkulu bir final ile tamamlandı. Yöresel lezzet çadırları, alışveriş butikleri, lunapark ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı panayırı 3 gün boyunca yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Panayırın son gününe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bulgaristan Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Dimitrov Valentina, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Hacımehmet, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan katılım sağladı. Panayırın kapanış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Birlik ve beraberliğimizin en güzel yansıması olan bu güzel tablo karşısında bana tek kelime ile maşallah demek düşüyor. Sizlerin de katkılarıyla panayırımız bugünlere geldi ve gelenekselleşti. Balkan Panayırı demek, dostluk demek, sevgi demek, farklı kültürlerin ortak buluşma noktası demek. Bizler Kestel’de birlikte yaşamanın, renkli bir yelpazeden, ortak kültür oluşturmanın örneğini ortaya koyuyoruz. İşte bizim en büyük mutluluğumuz bu. Kestelimizde bu kültür mozağini oluşturmak yegane hedefimiz ve temennimiz. Ben bu vesile ile bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize, protokolümüze, yöre derneklerimize ve alanı dolduran binlerce hemşehrime teşekkürlerimi sunuyorum."