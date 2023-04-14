Kestel Beldiyesi'nden Bulgaristan'da 3 bin kişilik kardeşlik iftarı

Kestel Belediyesi, Ramazan ayının bereketini paylaşmak adına Bulgaristan’ın 5 farklı bölgesinde iftar sofraları kurdu.

Bulgaristan’da Koşukavak, Kirkovo, Sofya, Vetovo ve Yeni Mahalle’de, Kestel Belediyesi tarafından iftar çadırları kuruldu. İftar çadırlarında yaklaşık 3 bin kişi bir araya gelerek orucunu açtı. İftar programlarına Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcısı Fatih Akın ve beraberindeki heyetin ’yanı sıra, Bulgaristan Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları katılım sağladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Müslümanların birlik ve beraberliğini daha da artırmak için bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sözlerine şöyle devam etti;

"Bursa ve Kestel, Balkanlardan göç eden vatandaşlarımızla birlikte hızla büyümüş ve hızla büyümeye devam ediyor. Bizler bu büyüme ile Balkanlarda hayatını sürdüren hemşehrilerimize ulaşabiliyor ve ecdat yadigarı topraklara hizmetler götürebiliyoruz. Her Ramazan ayında da Balkanlarda yaşayan vatandaşlarımızla bir arada olabilmek adına iftar sofraları kuruyoruz. Bu sofralarda bereket ve kardeşlik var. Burada, kardeş belediyelerimizle ve Bulgaristan’daki soy kardeşlerimiz ile iftar sofralarımızı paylaşıyor, oruçlarımızı birlikte açıyoruz. Ramazan-ı Şerif’in ruhunu ve bereketini tüm dünyada yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, bu sofraları kurarken, istiyoruz ki bu güzellik, bu dostluk ve barış sadece Ramazan ayında olmasın. Yılın 12 ayına yayılsın. Bu bölgelerde Müslüman-Hristiyan, Bulgar-Türk ayrımı yapılmadan kardeşlik devamlı olsun."