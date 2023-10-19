Kestel Belediyesi Meclisi'nden ortak 'Filistin' bildirisi

Kestel Belediyesi, bugün gerçekleşen meclis toplantısında AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ile ortak bir bildiriye imza attı.

İsrail güçlerinin Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırının kınandığı ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın okuduğu bildirilerde şu ifadelere yer verildi: “Filistin’de Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Müslüman kardeşimizin şehit olması ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Rabbim, kardeşlerimizin şahadetini kabul etsin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Kestel Belediyesi meclisi olarak İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail’in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Kestel Belediyesi Meclisinin bütün parti grupları ve meclis üyeleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.’’