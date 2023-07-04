Kestel Belediyesi'nden çocuklara yaz okulu hizmeti

Kestel Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için birçok branşta eğitim veren Kültür, Sanat ve Yaz Okulunun kapılarını açtı. Yaz okuluna katılan çocuklar, yapılacak etkinliklerin ilk gününde Belediye Başkanı Önder Tanır ile tanıştı.

Kestel Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için bu sene de Kültür, Sanat ve Yaz Okulu açtı. Esentepe Amfi Tiyatro’da açılan yaz okulunda çocuklar, İngilizce, drama, karikatür, kitap okuma, masal atölyesi, akıl ve zeka oyunları ve satranç gibi branşlarda ücretsiz olarak eğitim alacak. Yaz okulunu tamamlayan çocuklara ise mezuniyet sertifikası verilecek. Yaz okulunun açılışını gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, sınıfları gezerek çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Tanır, "Geleceğimiz olan sizlerin, eni iyi şekilde eğitim almaları bizim için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Yaz okulunda çocuklarımızın hem daha iyi bir eğitim alabilmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları biraz daha motive edebilmek için eğitimlerimizi hızlandırdık. 120 çocuğumuz öğretmenleri eşliğinde bugün itibariyle ilk derslerine başladılar. Bir çok farklı branşta atölye ve sınıflarımız var. Amacımız, çocuklarımızın çok amaçlı gelişimlerine katkı sağlamak. Bu vesileyle bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kültür, Sanat ve Yaz Okulumuz, ilçemize, çocuklarımıza ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.