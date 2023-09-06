Kestel Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Kestel Belediyesi, gluten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarına, onların beslenme şekline uygun ürünlerin yer aldığı gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. İhtiyaç duydukları özel beslenme ürünlerinin yüksek maliyetli olması nedeniyle zorlanan çölyak hastalarına, glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor. Glüten içermeyen un, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kraker ve kurabiye gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolileri, ilçede yaşayan ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneğ’ne kaydı bulunan 40 çölyak hastasına dağıtıldı.

Hemşehrilerinin sorunlarına çare olmak için her alanda gece gündüz çalışmaya devam ettikleri mesajını veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için glütensiz gıda destek programımıza başladık. Çünkü glütensiz gıda temini normal gıdalara göre çok daha zor. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.