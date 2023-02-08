Kestel Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım seferberliği

Kestel Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında adeta yardım seferberliği ilan etti. Bölgede yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde şu ana kadar Kestel’deki Afet Yönetim Merkezi’nde toplanan 27 kamyon ve 9 tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmaya başlandı.

10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen sonrasında yaraların sarılması için adeta seferberlik ilan eden Kestel Belediyesi, depremin sabahında hazırladığı 8 iş makinası, 30 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra depremin ilk 48 saatinde 27 kamyon ve 9 tır yardım malzemesini deprem bölgesindeki depremzedelere gönderdi.

Depremin ilk 48 saatinde bölgeye ulaştırılması için yola çıkan tırlarda, battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda, bebek bezi, bebek maması, soba, ısıtıcı su gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Yardım çağrısını adeta seferberliğe dönüştüren Kestellilerin örnek bir hassasiyet sergilediğinin altını çizen Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, "Milletimizi kedere boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke olarak bizi derin bir üzüntüye sevk eden deprem felaketinin hemen ardından tüm yurtta olduğu gibi, Kestel ilçemizde de yardım seferberliği başlattık. Kestellilerin yardım çağrımıza örnek bir hassasiyet gösteren hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.