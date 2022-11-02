Kestel Belediyesi'nden öğrencilere ballı süt ikramı

Bursa’da geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Sütler ballı, çocuklar sağlıklı’ projesiyle anaokul ve ilkokullu çocuklara her sabah sıcak ballı süt ikramında bulunan Kestel Belediyesi, bu sene de geleneği bozmayarak 6 bin öğrenciye sıcak ballı süt ikramında bulunacak.

Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Sütler ballı, çocuklar sağlıklı’ projesiyle binlerce çocuğu ballı süt ile buluşturmaya devam ediyor.

Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla projeyi sürdüren Kestel Belediyesi, ilçede anaokul ve ilkokul düzeyindeki 6 bin öğrenciye sıcak ballı süt ikramında bulunuyor. Yerel süt ve bal üreticilerinin de desteklendiği proje, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek.

‘‘Çocuklarımıza sütü sevdiriyor ve süt içme alışkanlığı kazandırıyoruz’’

Projenin başta çocuklar olmak üzere veliler tarafından çok beğenildiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, önümüzdeki senede projenin devam edeceğinin altını çizdi. Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde anaokul ve ilkokullu çocuklarımızı haftada bir gün sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturuyorduk. Bu sene de geleneği bozmayarak 6 binin üzerinde öğrencimize sıcak ballı süt ikramında bulunuyoruz. Amacımız, ilköğretim ve anaokul çağındaki öğrencilerimize süt tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek. Ayrıca eğitim dönemi sonuna kadar sürecek olan projeyle birlikte ilçemizdeki yerel süt ve bal üreticilerimize de destek oluyoruz. Sütlerimiz, son derece sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Çocuklarımız bunu son derece sağlıklı bir süt olduğunu bilerek tüketmeli. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bu konuda müsterih olsunlar.’’ dedi.