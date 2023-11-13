Kestel Belediyesi'nin 'temiz hava' mücadelesi sürüyor

Kestel’deki sanayi bölgeleri ve fabrikalar sebebiyle oluşan hava kirliliği ile mücadelesini sürdüren Kestel Belediyesi, denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kestel’de sanayi bölgelerindeki fabrikalardan kaynaklı oluşan hava kirliliği ile mücadele devam ediyor. Kestel Belediyesi, Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan komisyon ile Kestel’deki sanayi bölgelerindeki fabrikalarda 7 gün 24 saat filtre denetimi gerçekleşiyor. Ayrıca drone ile duman salınımını takip eden ekipler, havadan tespit ettikleri fabrikalara tutanak tutuyor. Şuana kadar 115 fabrikada denetim yapılırken bacalarındaki filtreleri çalıştırmayan veya filtre bulunmayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel’de uzun süredir en büyük hassasiyetimiz olan hava kirliliği ve temiz havaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile ortak bir komisyon kurduk. 3 kurumun yetkileri, hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan sonuçlar, drone ile havadan takip ve fabrikalara gidilerek denetim yapmak suretiyle 7 gün 24 saat görevdeler. Günün her saatinde ilçemizdeki fabrikalara ani denetimler gerçekleşiyor. Bazı fabrikaların bacalarında filtre sisteminin bulunmadığını bazı fabrikalarda ise mevcut olan filtrelerin çalıştırılmadığını görüyoruz. Bu işletmelere yüklü miktarda para cezaları uygulanıyor. Bu uygulamaları devam ettirmeleri takdirde çok daha ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Gerek sosyal medya hesaplarımıza gelen mesajlar, belediyemize bu konuya ilişkin gelen şikayetler, gerekse görevli arkadaşlarımızın takip ve denetimleri ile her bir koldan hava kirliliği ile mücadelemiz devam ediyor ve Kestel’imizde temiz havaya ulaşana kadar da devam edecektir. Çocuklarımızın daha temiz hava solumaları için hava kirliliği ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kestel, hak ettiği hava kalitesine ulaşmalı" diye konuştu.