Kestel Belediyesi'nin 14.Kitap Günleri, Kahraman Tazeoğlu ile sona erdi

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen kitap günleri, sevilen yazar Kahraman Tazeoğlu’nun söyleşisi ile sona erdi.

Kestel Belediyesi’nin, gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için sürdürdüğü kitap günleri, 15-22 Mart tarihleri arasında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 7 gün süren kitap günlerine 30 yazar ve yüzlerce yayınevi katıldı. Etkinlikte binlerce eser, kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Birbirinden ünlü yazar ve şairlerin yer aldığı etkinlikte Şermin Yaşar, Sedat Özden, Alişan Kapaklıkaya, Abdullah Ağar, Hulki Cevizoğlu, Sevda Türküsev söyleşi ve imza günü düzenledi.

Kitap günlerinin finali ise sevilen yazar Kahraman Tazeoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Söyleşinin ardından imza günü düzenleyen Tazeoğlu, anlattıklarıyla büyük beğeni topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 14. Kitap Günlerine katılan yazarlara teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Tanır, "Birbirinden değerli yazarlarımızı ve yayınevlerimizi, ilçemizdeki kitapseverlerle buluşturduk. Ayrıca vatandaşlarımıza sevilen yazarlara soru sorma imkanı oluşturduk. Çok keyifli ve verimli bir etkinliğin sonuna geldik. Seneye daha geniş bir kadro ile kitap günlerimize devam edeceğiz" dedi.