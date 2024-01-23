Kestel Belediyesi'nin düzenlediği oyun turnuvası nefes kesti

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen video futbol oyun turnuvası, gençler tarafından yoğun ilgi gördü. 400’ün üzerine e-sporcunun katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen video futbol oyunu turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleşti. 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 402 oyun sever katıldı. Yaş sınırı olmayan turnuvada, rakipleriyle kıyasıya mücadele eden oyuncular, dereceye girmek için adeta ter döktü. Turnuvanın galibi ise final mücadelesinde rakibini eleyen Emre Ulaş oldu. İkinci Ahmet Nahırlı, Üçüncü Kemal Osmanlı ve Dördüncü Harun İsa Mücahit de turnuvanın diğer derece yapan isimleri oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, turnuvanın final müsabakasını yakından takip etti. Müsabakanın ardından yapılan ödül töreniyle katılımcıları tebrik eden Başkan Önder Tanır, turnuvanın geleneksel bir hale geldiğini vurguladı.

Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti; “Futbol hem gerçek hayatta hem de dijital dünyada en çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvaya katılan oyuncularımız ile seyircilerin rekabet ortamını yaşarken keyifli dakikalar geçirmeleri için her şeyi yaptık. Turnuvanın centilmence geçmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Turnuva gençlerimizin güzel enerjisi ile çok keyifliydi. Onların mutlu olacağı eğlenceli, spor, sanat, turizm şehri, vasıflı iş imkanlarıyla gelecek kaygısı yaşamayacakları bir Kestel için durmaksızın çalışıyoruz. E-Spor artık hayatın bir parçası haline geldi. Bu turnuvalarla ilgili asıl gayelerimizden bir tanesi de siz kıymetli gençlerimizin birer meşguliyeti olması. Eğer gençlerin meşguliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarla uğraşmazlar. Bizim gençliğimiz her şeyden çok önemli. Bu vesileyle şampiyon olan ve dereceye giren oyuncularımızı tebrik ediyor, asıl amacın dostluk olduğunu unutmamak gerektiğini belirtmek istiyorum”