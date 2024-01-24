Kestel Belediyespor'dan açıklama

Kestel Belediyespor Kulübü Başkanı Kenan Çifci, basketbol müsabakasında çıkan kavga ile kulüplerinin bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Çiftci, geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşları tarafından yayınlanan ‘İnegöl Atlas Spor-Kestelspor basketbol maçında kavga’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını kavga çıkan karşılaşmanın İnegöl Atlas Spor-Winner Spor arasında gerçekleştiğini, Kestel Belediyespor’un müsabaka ve kavgayla hiç alakası olmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşları İnegöl Atlas Spor-Kestelspor U-16 basketbol maçında saha içerisinde kavga çıktığı 1 oyuncunun da yaralandığı haberini duyurmuştu. Yaşanan bu olayın ardından Kestel Belediyespor Kulübü Başkanı Kenan Çifci, haberlerin aslının olmadığına dair açıklamada bulundu. Çifci, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Bursa Yerel Ligi’nde mücadele eden U-16 erkek basketbol takımımızın adının başka bir tarihte oynanan İnegöl Atlas Spor Kulübü-Winner Spor Kulübü müsabakası sonrası yaşanan kötü olaylara dahil olduğu yönünde haberlerin servis edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu haberlerin Kestel Belediyespor kulübü ile hiçbir ilişiği bulunmayıp, takımımızın ne oynanan mücadele ile ne de yaşanan kavga ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Yaşanan bu hadise sonrasında takımımızın bu tarz konularda bahsinin geçmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu sebeple Kestel Belediyespor olarak bu açıklamayı yapmak ve kamuoyunu doğru yönlendirme gereği doğmuştur"