Kestel'de afetlere karşı kesintisiz iletişim için telsiz altyapısı kuruldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde afet anlarında iletişim kopukluklarını önlemek amacıyla yeni bir telsiz altyapısı kuruldu. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, muhtarlıklara telsizlerin teslim edildiğini ve eğitimlerin verileceğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli bir Kestel inşa ediyoruz" dedi.

Kestel Belediyesi, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ardından afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak için harekete geçti. Kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarına telsiz altyapısı kazandıran Kestel Belediyesi, afet durumlarında iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesini amaçlıyor. Proje çerçevesinde Kestel ilçesinde görev yapan muhtarlara telsiz verildi. Kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarına dağıtılan telsizlerle özellikle ilk müdahale saatlerinde muhtarlar ve belediye ekipleri arasında doğrudan iletişim kurulabilecek. Böylece hem yangın, sel ve heyelan gibi afetlerde koordinasyon kolaylaşacak hem de acil durumlara müdahale süresi önemli ölçüde kısalacak.

"Amacımız afetlere karşı dayanıklı bir Kestel inşa etmek"

Amaçlarının sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almak olduğunu vurgulayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Hepimizin bildiği gibi bu yaz ne yazık ki Bursa’mız ve Kestel ilçemiz de dâhil olmak üzere birçok bölgemiz orman yangınlarıyla sınandı. Yangın felaketleri bir kez daha bize gösterdi ki, afet anlarında en kritik ihtiyaçlardan biri kesintisiz iletişimdir. İlçemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için önemli bir adım attık. Bugün burada kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarımız ile telsiz altyapısını devreye alıyor, kesintisiz ve bağımsız bir iletişim ağı kurduğumuzu duyuruyoruz. Tüm muhtarlarımıza telsizlerini teslim edecek, kullanım eğitimi vereceğiz. Bu sayede özellikle ilk müdahale saatlerinde iletişimin aksamaması sağlanmış olacak. Hatırlarsınız geçtiğimiz dönem yangın söndürme amaçlı su tankerlerini de köylerimize dağıtmıştık. Bu tankerler ve iletişim ağı sayesinde yangına erken müdahale imkânlarımızı ciddi şekilde artırıyoruz. Diğer taraftan sadece iletişim değil, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla da Kestel’i afetlere karşı dirençli hale getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle dere yataklarının kontrol altına alınması, taşkın riskine karşı ‘sel önleme istinat duvarlarının inşası’ ve mevcut yapıların güçlendirilmesi gibi önemli adımlar atıyoruz. Bu çalışmalarla yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyoruz. Amacımız, her yönüyle güçlü, hazırlıklı ve afetlere karşı dayanıklı bir Kestel inşa etmek. Bu yolda attığımız her adım, vatandaşımızın can ve mal güvenliği içindir. Amacımız net, Kestel’i afetlere karşı daha dirençli, hazırlıklı ve dayanıklı bir şehir haline getirmek. Bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.