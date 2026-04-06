Kestel'de bahar mesaisi

Kestel Belediyesi, bahar mevsimi öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve bakım faaliyetleriyle ilçenin dört bir yanında hazırlık süreci aralıksız sürdürülüyor. Parklar, yeşil alanlar ve cadde güzergâhlarında gerçekleştirilen çalışmalarla Kestel daha düzenli, daha temiz ve daha yeşil bir görünüme kavuşuyor.

Ayrıca buna göre belediye ekiplerince parklar, cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe de çöp konteynerlerinin bakım ve temizlikleri yapılırken, çevre düzenlemeleriyle ilçeye daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Öte yandan yeşil alanlarda da kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriyor.

"Baharın huzurunu hissedeceği bir Kestel için gayret ediyoruz"

Kestel Belediyesi tarafından park ve bahçelerde bitki bakımları titizlikle yürütülürken, yapılan peyzaj çalışmalarıyla kamusal alanlar daha kullanışlı ve daha ferah hale getiriliyor. İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Kestel, yapılan bu çalışmalarla birlikte baharı daha canlı, daha renkli ve daha düzenli bir görünümle karşılamaya hazırlanıyor.

Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kestel Belediyesi ekipleriyle birlikte çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizi bahara en güzel şekilde hazırlamak için sahadayız. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kestel için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hemşerilerimizin daha huzurlu ve konforlu bir çevrede yaşamaları en büyük önceliğimiz. Baharın huzurunu hissedeceği bir Kestel için gayret ediyoruz."