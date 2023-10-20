Kestel'de hayat boyu öğrenmeye yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’ne yeni bir halka olarak Kestel’i de ekliyor. Aynı zamanda BUSMEK eğitimlerinin de verileceği bina, Kestel ilçesinde hayat boyu öğrenmenin merkezi olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 29’a ulaşan Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. Halen yaklaşık 250 öğretmenle, 3500’e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere inşaatları devam eden Yunuseli ve Üçevler’in ardından Kestel Ana Kucağı da ekleniyor. Kestel Vanimehmet Mahallesi’nde 357 metrekare taban alanına sahip olan bina, 5 katlı olarak tasarlandı. İlk 3 katında 8 sınıf, 2 yemekhane, oyun odası, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verileceği birimlerin bulunacağı merkezin son 2 katı da BUSMEK merkezi olarak kullanılacak. Kestellilere sanat ve mesleki eğitim kurslarının verileceği BUSMEK bölümünde de 11 sınıf, fuaye alanları ve idari ofisler yer alacak.

Geleceğe yatırım

Eğitime yapılan her yatırımın aslında Bursa’nın ve ülkenin geleceğine yapıldığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle okul öncesi eğitimin bireylerin kişilik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Gelir düzeyi ne olursa olsun tüm vatandaşların okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla başlattıkları Ana Kucağı projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine, kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar birçok alanda projeler üretiyoruz. Bu çerçevede uygulamaya aldığımız projelerden biri de ana kucağı. Ailelerden gelen yoğun talep üzerine Ana Kucağı’nın bütün şehri saracak şekilde yeni merkezleri Bursa’mıza kazandırıyoruz. Yunuseli ve Üçevler Ana Kucaklarında inşaatlar hızla devam ederken, Kestel için de ayrıcalıklı bir projenin startını verdik. Burası hem Ana Kucağı ve hem de BUSMEK’i bünyesinde barındırmasıyla tam bir hayat boyu öğrenme merkezi olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.