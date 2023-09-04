Kestel'de tamamlanan Şehit Eren Bülbül Parkı hizmete açıldı

Kestel Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve şehit Eren Bülbül’ün isminin verildiği park hizmete açıldı.

Kestel Belediyesi tarafından Vani Mehmet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve 11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün isminin yaşatılacağı park hizmete açıldı. 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu parkta çocuk oyun grupları, spor alanı, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları bulunuyor. Ayrıca Bursa’nın simgelerinden olan dev Karagöz ve Hacivat heykeli de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

"Şehidimizin ismi kıyamete kadar yaşayacak"

Şehit Eren Bülbül Parkı’nın açılışında konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bugün açılışını yapmak için bir araya geldiğimiz parkımıza kahraman şehidimiz Eren Bülbül evladımızın ismini verdik. Şehidimizin ismi kıyamete kadar yaşayacak. Böylesine güzel bir duyguya vesile olabildiysek ne mutlu bizlere. Belediye meclisimizde aldığımız karar ile parkımızın ismini Eren Bülbül olarak tescilledik. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm partilerimizin katkısıyla bu ismi yaşatıyoruz. Bu bize mahallemize kazandırmış olduğumuz bir parktan çok daha öte gönül rahatlığı veriyor. Bu parka gelen, bu parkın önünden geçen herkes duvarda yazan ‘İyi ki varsın Eren’ yazısını görecek ve şehidimizi dualarla anacak. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Parkın açılış törenine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, AK Parti Kestel İlçe Başkan Yardımcıları Ahmet Aliman, Kamil Yıldız, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, İYİ Parti Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü, Belediyespor Başkanı Kenan Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.