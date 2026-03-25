Kestel'in yolları nefes alıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel’de ulaşımda sıkıntı yaşanan mahalle yollarını genişletme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel’de uzun yıllardır ulaşım problemlerine yol açan mahalle yolları, kapsamlı çalışmalarla daha sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçenin Narlıdere ile Nüzhetiye mahalleleri arasında bulunan 10 kilometrelik grup yolunda genişletme, kazı ve dolgu işlemleri hızla devam ediyor. Projenin 8,5 kilometrelik bölümü tamamlanırken, 5 metre olan yol genişliği 12 metreye kadar çıkarıldı. Kalan 1,5 kilometrelik bölümün tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte Gürsu Dışkaya’ya alternatif bir ulaşım güzergâhı da oluşturulmuş olacak.

Hizmet süreciyle yakından ilgilenen ve çalışmaların zor bir coğrafyada gerçekleştiğini söyleyen Nüzhetiye Mahallesi Muhtarı Alibey Çildem, "Genişletme yapılamaz denen bölgede hummalı çalışmalar yapılarak yolun en dar noktası bile 11 metreye çıkarıldı. 50 yıl ilerisini düşünerek yapılan çok önemli bir hizmet mahallemize geldi. Şikayetimize kulak verip çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve sahada emek veren tüm ekiplere şahsım ve mahallelim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.