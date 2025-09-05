Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Demirkıran (25), kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Demirkıran kurtarılamadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Demirkıran’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderilirken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.