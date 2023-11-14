Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında kırsal Hayriye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi Yaşar Arslantaş (59), motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. Arslantaş, devrilen ağacın altında kaldı. Yakınındaki ağacın dalının çarptığı diğer işçi Süleyman Ş. (51) hafif şekilde yaralandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslantaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.