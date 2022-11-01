Ketenciler'e 11 milyonluk yatırım

Kartepe Belediyesi tarafından Ketenciler Mahallesi’ne 11 milyon TL maliyet ile Kültür Evi yapılıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çalışmaların tamamlanması ile kültür evi birçok dalda kültür ve sanat çalışmalarının yegane adresi olacak" dedi.

Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Ketenciler Kültür Evi, 451 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 2955 metrekare alanda yapılacak. Kültür evi içerisinde 3 oda, 2 sınıf, çok amaçlı salon, atölye, bebek odası, bay - bayan mescit, bay, bayan ve engelli lavaboları bulunacak. Başkan Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Ketenciler Kültür Evi, 11 milyon TL’ye mal olacak. Çok amaçlı merkez olarak kullanılacak Kültür Evi, çeşitli kültürel etkinliklere ve vatandaşların mutlu günlerine ev sahipliği de yapacak.

Ketenciler Kültür Evi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mize hem kültürel hem de ekonomik olarak değer sağlayacak olan Ketenciler Kültür Evi Projemizin çalışmaları hızla devam ediyor. 11 milyon TL’ye mal olacak olan Kültür Evi, 2955 metrekare alanda hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanması ile kültür evi birçok dalda kültür ve sanat çalışmalarının yegane adresi olacak" dedi.