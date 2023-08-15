Kevin N'Koudou'nun, yeni takımı Damac FC oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer oldu.
Beşiktaş’ın eski oyuncusu Kevin N’Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC’ye transfer oldu.
Son 4 sezondur Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu Kevin N’Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC’ye transfer oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğu ve Kamerunlu orta sahayı kadroya dahil ettikleri için mutlu oldukları ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 20’si Trendyol Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 5 gol, 2 asist üretti.