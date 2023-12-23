KFA Fuarcılık'tan 4 ülkeye milli katılım

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik projelerinden KFA Fuarcılık A.Ş. milli katılım organizasyonlarıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlıyor.

BTSO, Türkiye’nin yatırım ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda üyelerini uluslararası fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi projesi programı kapsamında 2013 yılından bu yana gıdadan tekstile, makineden mobilyaya kadar farklı sektörlerdeki üyelerini 200’ü aşkın yurt dışı fuara götüren BTSO, milli katılım organizasyonlarına yenilerini ekledi.

Mısır, Fas, Irak ve Bulgaristan’a milli katılım

KFA Fuarcılık ilk olarak Mısır’da 73’üncü kez gerçekleştirilen Cairo International Fashion & Textile Expo için milli katılım organizasyonu düzenledi. İş dünyası temsilcileri KFA Fuarcılık A.Ş. ile kumaş, iplik ve tekstil ürünlerini fuarda sergiledi. Ayrıca KFA Fuarcılık A.Ş. tarafından gıda sektörü temsilcileri Bulgaristan’daki INTERFOOD&DRINK Fuarı’nda; kumaş ve tekstil sektörü temsilcileri Fas’taki Morocco Fashion TEX Fuarı’nda; hazır giyim ve tekstil sektörü temsilcileri Irak’ta düzenlenen Erbil Fashiontex Style Fuarı’nda milli katılım organizasyonunda yer aldı.

“İhracat odaklı büyüme hedeflerine katkımızı sürdüreceğiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedeflerinde ihracatçıların önemli bir rol üstlendiğini söyledi. BTSO’nun kentin dış ticaretine rehberlik eden birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Burkay, KFA Fuarcılık A.Ş. firmasının organizasyon becerisiyle milli katılım düzenleme yetkisine sahip olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz ay Mısır temasları kapsamında önemli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, bu kapsamda Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşecek fuarlara Mısır ile ortak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “İş dünyamız, küresel pazarlara, Ticaret Bakanlığı’mızın destekleriyle KFA Fuarcılık şirketimizin 10 yıllık fuarcılık birikimi ve organizasyon becerisiyle ulaşmaya devam edecek. İş dünyasına sunmuş oldukları destekten dolayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ekibine teşekkür ederim. Ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine destek vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.