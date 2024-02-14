KGYS denetiminden kaçamayan sürücülere ceza yağdı

Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı.

KGYS denetiminden kaçamayan sürücülere ceza yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı.

Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince KGYS üzerinden yapılan trafik denetimlerinde; 9 adet emniyet kemeri kullanmamak, 3 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1 adet tek yönlü karayolunda araçların ters istikamette sürülmesi maddelerinden toplam 17 bin 163 TL trafik idari para cezası uygulandı.

MDK
MDK
MDK
MDK

Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kurallara uyalım, geleceğe güvenle yol alalım’’ uyarısında bulundu.