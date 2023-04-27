KGYS kameralarının sayısı arttırılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KGYS olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemine dahil olan kameraların sayısı arttırılıyor

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe genelinde mevcut olan 28 lokasyonda 91 sabit 21 hareketli 3 Plaka Tanımlama Sistemine ek olarak; 24 ayrı noktada 71 sabit, 16 hareketli toplamda 87 KGYS kamerası kurulumu için kazı ve direk dikilmesi çalışmalarını yerinde denetleyen ve yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Odabaş; “Günümüz şartlarında vatandaşlarımız tarafından da kullanılan güvenlik kameraları suç ve suçun aydınlatılmasında azımsanmayacak bir paya sahip olup vatandaşlarımızın da güvenlik kameralarını çalışır vaziyette kayıt yapar-halde tutması hem kendi güvenlikleri hem de şehir güvenliği açısından önemlidir. ilçemizde asayiş ve güvenlik açısından önemli bir görev üstlenen KGYS sisteminin ilçe geneli muhtelif noktalarda yaygınlaştırılması amacıyla kamera kurulumu çalışmalara başlanmış olup, en kısa zamanda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemine hareketli ve sabit kameralar entegre edilecektir. Sistemin kurulduğu noktalar emniyet güçlerimizce 7/24 izlenecektir” dedi.