Kıbrıs Gazileri il müdürü ile bir araya geldi

Bilecik'te yaşayan Kıbrıs Gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile bir araya geldi.

Kıbrıs Gazileri il müdürü ile bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te yaşayan Kıbrıs Gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile bir araya geldi.

Bilecik’te yaşayan Kıbrıs Gazilerini, sürekli olarak görmeye giden, yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu bu sefer makamında ağırladı. Kıbrıs Gazileri, eşleri ile birlikte İlkay Türkoğlu’nu görmek istedi. Bu nazik görüşmeyi kabul eden İlkay Türkoğlu, Kıbrıs Gazilerini ve eşlerini makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Kendilerine bu görüşme için teşekkür etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman