Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Münür Ercin'in cenazesi törenle toprağa verildi.
Bilecik’te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Münür Ercin’in cenazesi törenle toprağa verildi.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Münür Ercin hayatını kaybetti. Gölpazarı Küçükyenice köyünde kılınan cenaze namazının ardından Ercin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.
Köy mezarlığında toprağa verilen Ercin’in cenaze törenine, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Vali Kızılkaya, Ercin’in ailesine ve yakınlarına başsağlığında bulunarak Türk bayrağı verdi.