Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder Kıbrıs gazisi Hikmet Battal, merkez ilçeye bağlı Kavaklı beldesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi Hikmet Battal, 41 gün önce pıhtı atması sonucu geçirdiği beyin kanamasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gazi Hikmet Battal, burada yapılan tedavilere rağmen dün 70 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Kıbrıs gazisi için memleketi Kırklareli merkez ilçeye bağlı Kavaklı beldesinde askeri tören düzenlendi. Cenaze töreni ve namazına Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakam Vekili ve Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kıbrıs gazisi Hikmet Battal, Kavaklı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.