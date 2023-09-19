Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Biyamil Hozman, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kırklareli’nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Biyamil Hozman, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Biyamil Hozman için Kırklareli’nin Vize ilçesi Bereket Camii’nde cenaze merasimi düzenlendi. Kahraman Kıbrıs Gazisi Biyamil Hozman Vize Bereket Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kırklareli Valisi Birol Ekici de cenaze namazına katılarak Kahraman Gazi Biyamil Hozman’ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletip, merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Gazi Biyamil Hozman’ın Türk bayrağına sarılı naaşı düzenlenen cenaze merasiminin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.