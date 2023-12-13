Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fethi Akdiş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fethi Akdiş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fethi Akdiş’in cenazesi, 12 Aralık Salı günü ikindi namazına müteakiben Mevlana Camiinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tank Tuğgeneral Erdin Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş katıldı.