Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri Nurdağı'nda çalışmalarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri Nurdağı'nda çalışmalarına devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” denildi.