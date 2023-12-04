Kıbrıs ve Zafer Derneği, öncelikli amacımız 'Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanınmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktır'

Kuzey Kıbrıs Türklerinin; haklı davasını, hak ve hukukunu uluslar arası alanda çeşitli platformlarda savunmak ve tanıtmak maksadıyla “20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği” (Kıbrıs ve Zafer Derneği) kuruldu.

Dernek kurucuları; Bir millet üç Devlet (Türkiye-Azerbaycan- Kuzey Kıbrıs Türk Devleti) ve Mavi Vatan anlayışı içinde faaliyetlerini yürüteceğini açıklandı.

Derneği Başkanı Cumhur Evcil maksatlarının; “Yüzlerce yıldır Türk yurdu güzel Kıbrıs’ımızın ve soydaşlarımızın hak ve hukukunu korumak ve vaz geçilmez davasına sahip çıkmak, Kıbrıs Türk halkının varlığını, güvenliğini ve gelişmiş modern ülkeler seviyesine yükselerek, dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamak” olduğunu söylediler.

Dernek kurucuları, birinci ve öncelikli amaclarının; “Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanınmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktır.” olduğunu ifade ettiler. Bu suretle Kıbrıs Türk halkının varlığını, güvenliğini ve gelişmiş modern ülkeler seviyesine yükselerek, dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlayacak çalışmalar yürütmektir. Kıbrıslı soydaşlarımızın huzur ve güven içinde askeri, ekonomik, siyasi, sosyal, sportif ve kültürel her alanda güçlenerek gelişmesi için Türkiye’nin garantörlüğünde Kıbrıs Türkünün hür, mutlu ve refah içinde yaşamasına vesile olmak, değişmez hedeflerimizdir. dediler.

Kıbrıs ve Zafer Derneği Başkanı Em. Tümg. Kıbrıs Gazisi Cumhur Evcil: “Kıbrıs Barış Harekatı ve Azerbaycan Karabağ Büyük Vatan Zaferinin, Türk Zafer Tarihinde önemi büyüktür. Bu çerçevede, ‘Bir Millet Üç Devlet’ inancı yaygınlaşmaktadır. Bu inancın tüm Türk dünyasına da örnek olacağı kesindir. Bu nedenle etkinliklerimiz, Türkiye’de olduğu gibi başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere her alanda anma törenleri, konferans, sempozyum, açık oturum, seminer, araştırma ve yayınlar şeklinde sürdürülecektir.”

20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği (Kıbrıs ve Zafer Derneği) nin Kurucu üyeleri arasında: Başkanı Em. Tümg. Kıbrıs Gazisi Cumhur Evcil, 2. Başkan Em. Kd. Alb. İrfan Bayyurt, Gen. Sek: Kıbrıs Gazisi Em. Kd. Alb. Arif Alim, ve İşadamı Ahmet Saatçılar, Em. Prof. Tbp. Kd. Alb.İbrahim Öztek, İş Adamı Rüşat Aydoğan, Kıbrıs Gazisi, Em. Astsb. Mehmet Ünaldı, Kıbrıs Gazisi işadamı Özdemir Kara yer aldı.