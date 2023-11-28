Kıckboks Dünya şampiyonasında 2 gümüş madalya

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) öğrencileri Serdar Sayık ve Güler Deniz Portekiz’de düzenlenen Büyükler Wako Kıckboks Dünya Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) öğrencileri Serdar Sayık ve Güler Deniz, Portekiz’de gerçekleştirilen Büyükler Wako Kıckboks Dünya Şampiyonası’nda temsil eden milli sporcular; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serdar Şayık, 60 kg. K-1 branşında, Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Güler Deniz de 56 kg Full Contact branşında Dünya İkincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Türkiye ve BAÜN’ü başarıyla temsil ederek Gümüş Madalya kazanan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklaması yaptı.