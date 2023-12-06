KidZania, 2024'ü keyifli aktivitelerle karşılamaya hazırlanıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, her yıl olduğu gibi bu sene de ışıl ışıl sokakları, birbirinden renkli ve keyifli aktiviteleriyle yeni yılı karşılamaya hazır. Çocuklar Ülkesi, aralık ayı boyunca hafta sonu düzenlenecek çekilişlerle ziyaretçilerini sürpriz hediyelerle buluşturacak.

KidZania İstanbul, tüm sene boyunca ziyaretçilerine, onları eğlenceli etkinliklerle buluşturarak eğlenerek öğrenme deneyimi sundu. Şimdi, 2023’ün sona erdiği bu özel dönemde Çocuklar Ülkesi, yılı neşeyle uğurlamak ve 2024’e muhteşem bir başlangıç yapmak için aralık ayı boyunca birbirinden özel sürprizler hazırladı.

Yapılacak etkinlikler şöyle açıklandı:

Ziyaretçileri çeşitli sürprizler bekliyor

Aralık ayı boyunca Çocuklar Ülkesi ziyaretçileri, yapılacak muhteşem çekilişlerle hediye kazanma fırsatı bulacak. Çekilişler, her cumartesi ve pazar günü, saat 14.00’te başlayacak olan sokak eğlenceleri öncesinde KidZania karakterleri Urbano, Vita, Beebop ve Chika’nın katılımıyla yapılacak. Şehir meydanında gerçekleşecek çekilişlerde kazananlar, Çocuklar Ülkesi girişlerinin de dahil olduğu birbirinden özel hediyelerin sahibi olacak.

Dolu dolu sınırsız eğlence

Aralık ayının her gününü yılbaşı coşkusuyla dolduran Çocuklar Ülkesi, bu heyecanlı dönemde ziyaretçilerini renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Enstrüman eşliğinde yeni yıl şarkıları, çevre bilinci kazandıran geri dönüşüm atölyesi, heykel oyunu, üfleyen balon oyunu ve sandalye kapmaca gibi etkinliklerle yeni yıl coşkusu ziyaretçileri bekliyor.

Işıltılı yılbaşı süslemeleri

Çocuklar Ülkesi, yılbaşı ağacı ve yeni yıl süslemeleriyle de ziyaretçilerine görkemli bir atmosfer vaat ediyor. Şehrin ışıl ışıl sokakları, neşeli maskotlar ve yılbaşı ruhuyla dolu atmosferde, yeni yıl coşkusu yaşanacak.