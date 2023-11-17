KidZania'da öğretmenlere özel etkinlikler

“Şimdi eğlenme sırası öğretmenlerde” diyerek yola çıkan Çocuklar Ülkesi KidZania, 20 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında öğretmenleri misafir edecek.

Yapılan açıklamaya göre KidZania İstanbul, 1-14 yaş arasındaki çocuklara eğlenirken öğrenme deneyimi sunarken, yetişkinlere de “Şimdi çocuk olmak vardı” dedirten bir atmosfer oluşturuyor. Çocuklar Ülkesi, eğlence ve öğrenmenin bir araya geldiği farklı bir deneyimle çocuklara hayal ettikleri meslekleri keşfetme fırsatı sunarken, öğretmenleri de misafir edecek.

Öğretmen çocuklarına indirim

20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler KidZania’ya ücretsiz giriş yaparken, öğretmen çocuklarına da indirim sunulacak. Kampanya, Çocuklar Ülkesi kapı girişinden yapılacak satın almalarda geçerli olacak.

31 Aralık’a kadar geçerli olacak

Ayrıca, Çocuklar Ülkesi, Züper Cuma etkinlikleri çerçevesinde 24 Kasım’da gerçekleştirilecek online satışlarda indirim fırsatları sunacak. Bu indirimden yararlanarak yapılan rezervasyonlar 31 Aralık 2023’e kadar geçerli olacak.