KidZania İstanbul 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı

KidZania İstanbul’da 3 Ağustos 2023 tarihinde 2 milyonuncu ziyaretçi ağırlandı. Ziyaretçi, konfeti ve maskotlarla karşılanarak özel anlar yaşadı.

KidZania İstanbul, 3 Ağustos günü 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Bu sene dokuzuncu yaşını kutlayan KidZania İstanbul, tüm çocuklar için mutlu olacakları ve eğlenirken öğrenebilecekleri bir dünya hedefiyle bugüne kadar 2 milyon ziyaretçiye ulaştı.

1-14 yaş arası çocukların; 67 farklı aktivite alanında 120’den fazla meslek deneyimleme imkânı bulduğu KidZania İstanbul, 2 milyonuncu ziyaretçisine özel anlar yaşattı. 3 Ağustos’ta KidZania’ya gelen şanslı aile KidZania İstanbul ekibi tarafından KidZania’nın en sevilen karakterleri Urbano, Vita, Bache, Chika ve Beebop’un katılımıyla karşılandı.

KidZania İstanbul, 2 milyonuncu ziyaretçisi şanslı aileye 3 aylık KidZania giriş kartı, KidZania’daki aktivitelerde özel ayrıcalıklar sağlayan BKidZanian sadakat programı kapsamında sunulan PaZZport ve KidZania hediyelik ürünlerinden oluşan bir kit hediye edildi.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur konuyla ilgili açıklamasında, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. 2 milyonuncu ziyaretçimizi ağırlamak büyük bir mutluluk. KidZania, dünya genelindeki tüm şehirlerinde 24 yıldır çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunuyor. KidZania’da çocuklar finansal okuryazarlık, sorumluluk bilinci, takım çalışması, sürdürülebilirlik ve özgüven gibi önemli kavramları öğrendikleri gerçek hayatın bir simülasyonunu yaşıyorlar. Çocuklar, KidZania’da rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerleri kazanırken yeteneklerini geliştiriyor. KidZania İstanbul olarak 9 yıldır Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markaları olan amaç ortaklarımızla çocuklara ilham oluyoruz. Bugüne kadar bizimle beraber olan değerli amaç ortaklarımıza ve büyük özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.