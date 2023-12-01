KidZania İstanbul, 8 bin çocuğa daha kapılarını açıyor

KidZania İstanbul, çocuklara ‘Daha İyi Bir Gelecek’ sunma amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolünü yeniledi. Bu anlamlı iş birliği kapsamında, İstanbul’un 39 ilçesinden gelen 4-14 yaş arası 8 bin çocuk, 2024 eğitim-öğretim dönemi içerisinde Çocuklar Ülkesi’nde ücretsiz olarak eğlenirken öğrenme imkânı bulacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, daha adil ve eşit bir dünya için çaba sarf etmeye devam ediyor. Çocuklara 67 farklı aktivite ve 120’den fazla meslek deneyimi sunan Çocuklar Ülkesi, daha fazla öğrencinin eğlenirken öğrenmesini sağlamak için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yıl yaptığı iş birliği protokolünü 2024 yılı için yeniledi. Protokol kapsamında İstanbul’un 39 ilçesindeki okullarda eğitim gören 8 bin çocuk, 2024 eğitim-öğretim dönemi içerisinde Çocuklar Ülkesi’nde ücretsiz olarak misafir edilecek.

MEB müfredatına uyumlu

Çocuklar Ülkesi’nde tüm öğrenme içerikleri Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu şekilde tasarlanıyor. Müfredatla bağlantılı KidZania İstanbul deneyimi, çocukların okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine olanak veriyor. Aynı zamanda Çocuklar Ülkesi’ndeki birbirinden keyifli aktiviteler ile çocuklar sosyal, duygusal, sözel, fiziksel ve bilişsel anlamda birçok kazanım elde ediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)’nin destekçisi Çocuklar Ülkesi; çocukların empati kurma, yeni kelimeler öğrenme, duyusal yetenekleri geliştirme, soyut kavramları anlama, problem çözme, durum analizi yapma, finansal okuryazarlık, takım çalışması ve iyi vatandaşlık gibi geniş yelpazede becerilerini geliştirmeye katkıda bulunuyor.

“Çocukları geleceğe hazırlıyoruz”

KidZania İstanbul Genel Müdürü Ebru Timur, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamada, bu heyecan verici protokolün, çocukların geleceğine büyük bir katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek şunları kaydetti: “KidZania İstanbul olarak yola çıktığımız günden beri çocukların eğitimine katkı sağlamayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu iş birliği, çocuklarımızın toplumsal cinsiyet rollerini kırma konusundaki azimlerini güçlendirecek ve onlara hayallerini gerçekleştirmeleri için güçlü bir temel sunacaktır. Yapılan araştırmalar, tüm dünyada 4 yaşına kadar hiçbir toplumsal kalıba ait olmadığını, çocukların 4 yaşından itibaren toplumsal roller konusunda duyarlı hale geldiğini gösteriyor. KidZania İstanbul’da çocuklar, gerçek hayattan esinlenmiş simülasyonlar içinde farklı meslekleri deneyimleyerek, kendi yeteneklerini keşfetme şansı buluyorlar. Bu deneyimler, “Ben de yapabilirim” duygusunu aşılayarak, çocukların toplumsal ön yargılarına meydan okumalarına olanak tanıyor. KidZania İstanbul’dan ayrılan çocuklar, sadece eğlenceli zaman geçirmenin ötesinde, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmenin ve sınırları zorlamanın bir parçası olduklarını fark ediyorlar. Bu da onlara, hayatta istedikleri her şeyi başarabilecekleri güvenini kazandırıyor.”

Daha önce de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapan Çocuklar Ülkesi, 2023 yılında 39 ilçeden 8 bin çocuğa daha eğlenirken öğrenme imkânı sunmuştu.