KidZania İstanbul ara tatilde ziyaretçilerini eğlendirecek

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, 11-19 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil boyunca, KidZania’da 120’den fazla rolü 67 farklı aktivite alanında deneyimleyecek, yetişkinlerin dünyasına adım atacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, aileler, öğrenciler ve öğretmenlerin heyecanla beklediği ara tatilde ziyaretçilerine tüm gün sürecek sınırsız eğlence sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen 1-14 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri Çocuklar Ülkesi’nde ara tatil etkinlikleriyle tatilde de eğlenirken öğrenecekler. Ziyaretçiler, 10 bin metrekarelik alanda, 67 farklı aktivite alanında kendi beceri ve ilgi alanlarına göre 120’den fazla rolü ara tatil boyunca birbirinden farklı etkinlik ve atölyeler ile deneyimleyecekler. Çocuklar için özel tasarlanmış kocaman bir şehir olan KidZania İstanbul’da ebeveynler de 5-12 yaş arasındaki çocuklarını deneyimli KidZitter’lara emanet ederek gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırırken, 7 yaş ve üzeri çocuklar da yanlarında yetişkin olmadan KidZania’da tüm gün eğlencenin tadını çıkarabilecekler.

Bu yıl KidZania İstanbul’da Bilim Şenliği etkinlikleri ara tatil coşkusu ile birleşiyor. Ziyaretçiler, Bilim Şenliği kapsamında gerçekleşecek etkinliklere katılmanın yanı sıra şehirdeki tüm aktivitelerde dilediklerini seçerek katılabilecek özgürce eğlenmenin tadını çıkaracaklar.