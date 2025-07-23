KidZania İstanbul'da Geleneksel Satranç Şenliği büyük ilgi gördü

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 6. Geleneksel Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle 18-20 Temmuz arasında düzenlendi. Çocuklar, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü vesilesiyle üç gün boyunca satranç sporunu eğlenerek öğrendi.

3 gün süren turnuvada, farklı yaş gruplarından 150 satranç tutkunu çocuk bir araya geldi. Her gün 50 yarışmacının katıldığı karşılaşmalar, strateji dolu mücadelelere sahne oldu. Turnuva sonunda tüm katılımcılar, derece fark etmeksizin özel olarak hazırlanan katılım madalyaları ile ödüllendirildi.

Satranç Şenliği kapsamında çocuklar 3 gün boyunca "Satranç ile Tanışma" atölyesinde satranç sporuna dair bilgi edindi. KidZania meydanına yerleştirilen dev satranç taşları ile müsabakalar düzenlendi, "Kendi Satrancını Tasarla" atölyesinde çocuklar kendi satranç takımlarını tasarladı. Şenlik, çocukların stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine imkân tanırken, aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme ortamı sundu.

Yapılan açıklamaya göre; KidZania İstanbul, çocukların zihinsel gelişimini destekleyen bu tür etkinliklerle onların sosyal ve bilişsel becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Satranç Şenliği, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuyor, ailelere çocuklarının gelişimine tanıklık edebilecekleri bir ortam sunuyor.

"Eğlenerek öğrenmenin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz"

KidZania İstanbul CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timur, turnuva sonrasında yaptığı açıklamada, "Altıncısını düzenlediğimiz Satranç Turnuvası’nın, çocuklarımızın stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmesi ve keyifli vakit geçirmesi açısından önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası’nın değerli destekleri ile geleneksel hale gelen etkinliğimizin, bu yıl da büyük ilgi görmesinin gururunu yaşıyoruz. Satranç aracılığıyla çocuklarımızın odaklanma, sabır ve problem çözme gibi hayati beceriler kazanması bizim için çok değerli. Turnuvaya katılan çocuklarımıza, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. KidZania İstanbul olarak, eğlenerek öğrenmenin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz" dedi.