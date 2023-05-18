KidZania İstanbul'dan 19 Mayıs kutlaması

KidZania İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dans, spor ve çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania, bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. 67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla meslek deneyimleme imkânı ile çocukların rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerler kazanmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan KidZania İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 21 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Şehirde spor ve dans şöleni bir arada

Çocuklar ülkesinde; tüm KidZania hak savunucularının katılımıyla bando, itfaiye, ambulans geçidi, sürpriz eğlence ve etkinlikler, şehir stadyumunda spor karşılaşmaları ile 19 Mayıs coşkusu yaşanacak. Ziyaretçiler sokak partisi, dans ve oyunlarla eğlenmenin tadını çıkarırken “Öpünce Geçmeyen Uflar” ilkyardım programının kurucusu eğitmen Deniz Karadeniz ve doğaçlama tiyatrosunun Türkiye’deki öncülerinden oyuncu Dilek Çelebi ile 20 Mayıs saat 14:00’da evde güvenlik ve ilkyardım konusunda sıkça yapılan ve ciddi sonuçlar doğurabilen hatalar konusunda farkındalık oluşturacak bilimsel verileri keyifli bir dille aktarmak üzere ebeveynlere özel eğlenceli ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirecek. Sanatçı Bülent Develi sunumuyla jest ve mimiklerin, hareketin estetiği ile buluştuğu bedenin sessiz diliyle anlatılan pantomim gösterisi ise 20 Mayıs’ta ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim kazandıracak.

Katlanan hikayeler atölyesi

Şenlikte yapılacak, storigami tekniği kullanılarak çocukların hayal güçlerinin çağrışımları ile bir hikâye oluşturulup tasarlandığı Güven Sezgün ile katlanan hikâyeler atölyesinde katılımcılar eş zamanlı katlama yaparak hikâyeye dahil olacak. Atölye sonunda misafirler kendi elleri ile yaptıkları origami eserlerine sahip olacaklar.