KidZania İstanbul satranç turnuvası için geri sayım başladı

KidZania İstanbul’un 4’üncü geleneksel satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’un bu yıl 4’üncü kez düzenleyeceği Satranç Turnuvası İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu destekleri ile 18-19 Temmuz tarihleri arasında saat 11:30-15:30, 20 Temmuz’da 11:30-13:45’te gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek. KidZania Stadyumu’nda yapılacak turnuvayı iki milli satranç sporcusu ziyaret edecek. Turnuvanın ilk turu saat 11:30’da, ikinci turu 12:15’te, üçüncü turu ise 13:00’da başlayacak. Türkiye Satranç Federasyonu sporcularının heyecan dolu mücadelesinin ardından etkinliğe renkli konfetiler ve KidZania’nın sevilen karakterleri Urbano ve Bache’nin eğlenceli dansları ile devam edilecek. Yarışma tüm katılımcılara özel hazırlanan madalyaların dağıtılacağı ödül töreni ile sona erecek.

18 Temmuz’da 2015 doğumlu ziyaretçiler ağırlanacak. 19 Temmuz’da 2016 doğumlu ziyaretçiler ağırlanacak. 20 Temmuz’da ise 2017 - 2018 doğumlu ziyaretçiler ağırlanacak. Turnuva katılımcısı olmayan satranç meraklısı ziyaretçiler Türkiye Satranç Federasyonu eğitmenleri eşliğinde, tüm gün devam eden Satrançla Tanışma Atölyesi’nde satranç stratejilerini öğrenme şansı elde edecek. Bu atölyeye katılan ziyaretçilere federasyon onaylı lisanslar teslim edilecek.